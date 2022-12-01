شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر الأسرة بالحوار الوطنى: المنصورة الجديدة قفزة نحو الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت ريهام الشبراوى، المقرر المساعد بلجنة الأسرة فى الحوار الوطنى، أن الدولة المصرية ماضية بقوة وعزم لا يلين، نحو مخططات البناء والتنمية بمفاهيمها الشاملة، وهو ما برهن عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة اليوم.

وقالت شبراوى فى بيان رسمى، أن الدولة المصرية فى المرحلة الحالية، تضع نصب أعينها كيفية الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، بخطط محسوبة فى تنمية العمران والإنسان، وأن حركة ومعدلات التنمية والبناء لا تتوقف على صعيد المشروعات الكبرى، التى تنعكس بدورها على خلق بيئة آمنة تساعد على بناء الإنسان وتطوير قدراته ومهاراته وتلبية احتياجاته.

وأشارت بعدها إلى أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى، تملك "بعد نظر" يمكنها من الانطلاق نحو معاصرة العالم فى طبيعة التنمية والعمران التى ينتهجها، حيث بناء مجموعة من المدن الذكية الجديدة التى شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية.

رأت الشبراوى أن هناك اتساق تام بين تحركات الدولة المصرية وقراراتها، حيث أعقب مؤتمر المناخ، وما يتعلق بضرورة خلق بيئة صحية وذكية، افتتاح مدينة المنصورة التى ينطبق عليها تلك المعايير تماما، ضمن دور أكبر تلعبه المدن الجديدة فى قرارات تصحيح التنمية العمرانية، بعموم البلاد، حيث برزت مدينة المنصورة الجديدة التى تم إنشاؤها كمدينة مستدامة تواكب التغيرات المناخية.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد على وجود تصور شامل لبناء محطات تحلية المياه فى المدن الساحلية الجديدة فى البلاد، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه المدن العمرانية الجديدة، يحدث وفق تصور شامل لحماية الشواطئ المصرية.

وأوضح فى مداخلة له أثناء افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة بمنطقة الدلتا أن الدولة المصرية تمتلك كثيرًا من الخبراء والعلماء، وهذا ليس فقط وليد الحالة الراهنة، بل هو ممتد منذ فترات زمنية سابقة، وأن مصر تفكر منذ زمن فى حل المشكلات والتحديات التى تواجهها فى مجال المياه، منوهًا بإنشاء مصر محطات تحلية مياه البحر فى بورسعيد والجلالة والمدن الساحلية الجديدة، وغيرها.