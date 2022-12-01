شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد زين الدين: مصر تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أن مصر تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة، وتوسع لم تشهده من قبل في العمران المنظم لمواجهة العشوائيات في كل محافظات الجمهورية.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مدينة المنصورة الجديدة، والتي تكلفت المرحلة الأولى لها نحو 24 مليار جنيه، مؤكدا أن هناك تطور ملحوظ في العمران بمصر، لاسيما في ظل التوسع ببناء المدن الذكية.

وأوضح زين الدين، أن هناك توجه لدى الدولة نحو تنمية الدلتا لتكون مناطق جذب سكاني، لتقليل الضغط على القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن وجود هذا النمط من المدن في أكثر من محافظة على مستوى الجمهورية يساهم بشكل كبير في زيادة معدلات التنمية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع في إنشاء محطات تحلية المياه، لاسيما في المدن الساحلية، مؤكدا أن هذا التوجه يمثل أهمية كبيرة في مواجهة أزمة الفقر المائي، خصوصا وأن مصر لديها المقومات التي تمكنها من التغلب على إشكالية أزمات المياه في المستقبل.

ودعا النائب محمد عبد الله زين الدين، كافة الجهات المعنية لاتخاذ خطوات جادة نحو وضع حل لأزمة التضخم السكاني، خصوصا وأنها أزمة باتت تؤرق الدولة لما تؤثر فيه من التهام كل خطوات الدولة نحو التنمية الشاملة.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية اتخاذ خطوات جادة وحقيقية للتعامل مع هذه الأزمة، حتى نصل إلى مرحلة الضبط السكاني، وبما لا يؤثر سلبا على موارد الدولة.