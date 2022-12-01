انت الان تتابع خبر وزير التعليم يؤكد الالتزام بجودة التعليم واستكمال متطلبات الاعتماد العالمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة العلاقات والإعلام في وزارة التعليم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "ذلك جاء في كلمته خلال حفل ترديد القسم الطبي لخريجي الدورة الحادية والتسعين لكلية الطب بجامعة بغداد بحضور وزير الصحة ورئيس جامعة بغداد ورئيس المجلس العراقي للاختصاصات الطبية وأعضاء مجلس كلية الطب وعدد من عمداء الكليات والمديرين العامين في وزارة الصحة وممثلي النقابات القطاعية المختصة وجمع من الطلبة الخريجين".وأوضح الوزير أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعاملت بمسؤولية مع التحديات والمؤشر الكمي لأعداد الطلبة القادمين من الدراسة الاعدادية ووفرت بيئة منظمة للتنافس والقبول في المجموعة الطبية وأنها ملتزمة وماضية بكل إصرار على اعتماد جودة التعليم أساسا ومرتكزا مشيرا الى أنه لا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف من الظروف"، داعيا في الوقت نفسه المختصين إلى أن يضعوا بصمتهم المعروفة في مساحات الاعتماد العالمي واستكمال متطلباته على وفق المعايير الدولية ومتطلبات السمعة الأكاديمية التي تضمن مخرجات نوعية على صعيد التعليم الطبي".وأعرب وزير التعليم عن أمله بأن "يتحمل الخريجون الجدد مسؤولياتهم في تقديم الخدمات الطبية والصحية وأن يبذلوا غاية المجهود في الحفاظ على جودة العطاء الطبي والصحي لأبناء الشعب العراقي الكريم مثمنا في ذات الوقت دور الأساتذة والتدريسيين في قطاع التعليم الطبي الذين تحملوا المصاعب وتعاطوا مع التحديات بروح المسؤولية الوطنية من أجل تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية وتخريج هذه التشكيلات المزودة بالعلوم والمعارف".

وفي هذا السياق ألقى كل من وزير الصحة ورئيس جامعة بغداد وعميد كلية الطب كلمات سلطوا فيها الضوء على المهام المنتظرة للخريجين والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في تقديم الخدمات الطبية وأهمية التواصل العلمي وتطوير الأداء وتعزيز المهارات.

وردد الطلبة الخريجيون القسم الطبي للدورة الحادية والتسعين الموسومة (بالعلم تبنى الأوطان) للعام الدراسي 2022/2021 فيما كرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي الطلبة الأوائل وجدد دعم وزارة التعليم العالي ومؤسساتها لأبنائها الخريجين وحاثا إياهم على مزيد من الرقي العلمي والاستزادة المعرفية والنشر العالمي في مجالات المعرفة الطبية التخصصية.