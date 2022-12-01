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استبدال كادر مكتب جهاز المخابرات في مطار بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "ضمن توصيات اللجنة التي اشرف عليها سكرتير القائد العام بعد ملاحظة حادثة حريق المطار، تم التوجيه باستبدال كادر مكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي العاملين في مطار بغداد الدولي بعناصر من ذوي الخبرة والنزاهة والكفاءة".

وأضاف: "قيام جهاز المخابرات بتسليم بناية صالة سامراء بكل مفاصلها الى سلطة الطيران المدني".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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