انت الان تتابع خبر استبدال كادر مكتب جهاز المخابرات في مطار بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "ضمن توصيات اللجنة التي اشرف عليها سكرتير القائد العام بعد ملاحظة حادثة حريق المطار، تم التوجيه باستبدال كادر مكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي العاملين في مطار بغداد الدولي بعناصر من ذوي الخبرة والنزاهة والكفاءة".وأضاف: "قيام جهاز المخابرات بتسليم بناية صالة سامراء بكل مفاصلها الى سلطة الطيران المدني".