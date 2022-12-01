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انت الان تتابع خبر الركراكي يعلن تشكيلة اسود الاطلس امام كندا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439861-638054997811302915.jpg
كأس العالم فيفا 2022
2022-12-01 | 14:54
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أعلن مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، اليوم الخميس، عن التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة كندا، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2022.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد