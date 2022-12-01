انت الان تتابع خبر رشيد يدعو الى اصدار التشريعات الضرورية لأصحاب الهمم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لـ الخليج 365، ان "رشيد، أكّد ضرورة الاهتمام ورعاية أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة)، وتقديم كل الدعم وتوفير الحياة الكريمة لهم احتراماً لقدسية حقوق الإنسان وكرامته".

وأشار رشيد في البيان، خلال استقباله، في قصر بغداد وفداً يمثل أصحاب الهمم، إلى وجوب إصدار التشريعات الضرورية للحفاظ على حقوقهم كاملة وتأمين احتياجاتهم وممارسة دورهم في بناء بلدهم ومجتمعهم من خلال الاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم وتوظيفها وتحويلها إلى طاقات إيجابية واعدة لتطوير ورقي المجتمع".



وبحسب البيان، "تطرق رئيس الجمهورية، إلى البعد الإنساني في ملف أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة)، مؤكداً أنه لن تتحقق تنمية شاملة وتطور دون حماية حقوق جميع الفئات ومنها ذوو الإعاقة، ولن نستطيع المضي قدماً إذا لم ننتصر وننصف هؤلاء الأشخاص، الالتزام تجاههم مسؤولية وعلى الجميع أن يتحملها".

من جانبهم، استعرض "أعضاء الوفد المشاكل والعقبات التي تواجههم بشكل يومي وتقف دون ممارستهم لدورهم في الحياة، كما ثمنوا اهتمام رئيس الجمهورية بقضيتهم وتوجيهاته من أجل إنصافهم وتلبية مطالبهم".