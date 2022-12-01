شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تشارك فى مائدة مستديرة بعنوان "الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بين الواقع والمستقبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية السادات للتنمية بالتعاون مع السفارة الألمانية بالقاهرة تحت عنوان " الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بين الواقع والمستقبل" بحضور سفير المانيا بالقاهرة، ومحمد أنور السادات رئيس الجمعية.

ضم وفد التنسيقية كل من النائبة النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد غنيم ونيفين إسكندر، أعضاء التنسيقية.

كما شارك في اللقاء عدد من ممثلي وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ومسئولين من منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، ونخبة من نواب البرلمان المصري بغرفتيه وعدد من القيادات الحزبية والأكاديميين والمجتمع المدني المهتم بقضايا الهجرة وجرائم الاتجار بالبشر.

ودار النقاش في المائدة المستديرة حول الأطر الوطنية والدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والبدائل والحلول المستقبلية لمكافحتهم.