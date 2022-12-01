شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "حقوق الإنسان" بالنواب: المنصورة الجديدة خطوة تاريخية تضاف لإنجازات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمدينة المنصورة الجديدة يعكس حرص القيادة السياسية على توفير سكن ملائم وآمن لكل المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية، موضحا أنها خير رد على أصحاب الشائعات المغرضة حول إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح "السادات" فى بيان له، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تسعي بكل جهد لاستعادة وجه مصر الحضاري وتطويره من خلال إحداث ثورة في مجال البناء والتشييد، والتوجه نحو المجتمعات العمرانية الجديدة، وتطوير العشوائيات وإمدادها ببنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تهدف لتغيير حياة 60 ملين مواطن.

وأشار عضو حقوق النواب إلى حديث الرئيس السيسي خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة اليوم، الذى أكد فيه على خطورة النمو السكاني والتهامة لكل آفاق التنمية، مضيفا: أن المدينة الجديدة تستوعب 700 ألف نسمة، على 4 مراحل متتالية ، وتضم مشروعات سكنية تتناسب مع جميع فئات المجتمع.

وقال كريم السادات، إن مدينة المنصورة الجديدة واحدة من أهم مدن الجيل الرابع، التي تسعي الدولة لإنشائها ، كواحدة من أهداف التنمية المستدامة، خاصة بعد نجاح مصر فى تنظيم كوب 27، والانتقال من مرحلة الوعود إلى التنفيذ فيما يخص التصدي لقضية التغيرات المناخية.

واختتم "السادات" قائلا إن المنصورة الجديدة تتوسط ثلاث محافظات منها الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وبالتالي ستوفر أكبر عدد من فرص العمل لأهالي هذه المحافظات الثلاثة، ما يؤثر على مستوى الحياة المعيشية فيها والوصول إلى الحياة الكريمةن التي هي أساس الجمهورية الجديدة.