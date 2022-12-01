تخريج الدفعة الثانية للمتقدمين للجنة القيد بنقابة الصحفيين.. صور

القاهرة - سامية سيد - نظمت نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، حفل تخريج للدفعة الثانية للصحفيين المتقدمين للجنة القيد دفعة 2022، وذلك بحضور الكاتبة الصحفية شيماء عبدالإله عبدالحميد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس تحرير جريدة بروجرية إيجبسين السابق.

جاء ذلك تتويجًا للدورة التدريبية المتقدمة التى نظمتها لجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة الكاتب الصحفى حماد الرمحى السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة التدريب.

وتضمنت الدورة التدريبية مجموعة من البرامج التدريبية المتقدمة لتأهيل شباب الصحفيين على مهارات وفنون الكتابة الصحفية الحديثة ومن أبرزها:

اللغة العربية ومهارات الكتابة الصحفية.

اللغة الإنجليزية للأغراض الصحفية.

التشريعات الصحفية، وميثاق الشرف الصحفى والأكواد المهنية.

الإعلام وصناعة الوعى وعلاقتة بالأمن القومي

مهارات الكتابة الرقمية «صناعة المحتوى الرقمى – تحسين محركات البحث SEO- الأخبار المزيفة fake news – الأمان الرقمى، ومهارات الحاسب الآلي.

وفى نهاية الحفل تم تكريم الخريجين وتسليمهم شهادات التكريم بحضور حماد الرمحى عضو مجلس نقابة الصحفيين، وشيماء عبدالإله عضو الهيئة الوطنية للصحافة.