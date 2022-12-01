شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آية فوزى: المنصورة الجديدة توفر المزيد من فرص العمل وتدعم الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة آية فوزى فتى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المدن الجديدة تمثل طفرة كبيرة فى الثورة العقارية، وذلك لما تمثله من أهمية فى توفير المزيد من فرص العمل ودعم الاستثمار العقارى بصورة كبيرة، مؤكدة أنه خلال السنوات الأخيرة هناك اهتمام كبير جدا من قبل القيادة السياسية بملف العقارات سواء كان ذلك من خلال إنشاء المدن الجديدة أو ملف تطوير العشوائيات.

وأضافت فتى، أن مدينة المنصورة الجديدة تعد نقلة كبيرة على صعيد المدن الجديدة، حيث تقع بطول 14 كم على الطريق الساحلي، وسيتم ربط المدينة الجديدة بالقديمة عن طريق إنشاء قطار كهربائي يصل بينهما في أقل من 15 دقيقة، وتضم أنواع إسكان مختلفة من إسكان سياحي، وفيلات، وإسكان متوسط واجتماعي، لتستوعب أكثر من مليون ونصف مليون نسمة، فضلًا عن الفنادق السياحية التي تخدم السياحة العلاجية.

وأشادت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بالجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية فى ملف الثروة العقارية، وإنشاء المدن الذكية لدعم الاقتصاد الوطنى، لحل أزمة الزحام المرورى بالمدن القديمة، وهذا يؤكد أن الدولة المصرية تعمل فى كافة القطاعات على قدم وساق، ففى الوقت الذى يتم إنشاء مدن جديدة تجد اهتمام كبير بملف الرعاية والحماية الاجتماعية وملف الصحة والتعليم والبنية التحتية ومبادرة "حياة كريمة" تلك المبادرة التى غيرت وجه الحياة في القرى والريف المصرى.

وتابعت النائبة أية فوزى فتى:" تضم المدينة مشاريع إسكان فيلات مودرن وفيلات كلاسيك" ومشروع الإسكان الفاخر جنة ومشروع سكن مصر ومشروع الإسكان المتميز ذات الطابع الساحلي".