مملكة تونغا تعلن دعمها للسعودية في ملف استضافة إكسبو الرياض 2030

تستمر النجاحات الدولية للمملكة في حشد الدعم لملفها الخاص باستضافة إكسبو 2030، حيث أعلنت وزيرة خارجية مملكة تونغا فيكيتامويلوا أوتويكامان، بعد لقائها بوزير السياحة أحمد الخطيب، عن دعم بلادها للملف السعودي، وذلك في ختام زيارتها إلى المملكة لحضور القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة؛

وأعلنت الوزيرة قرار حكومتها دعم ملف استضافة المملكة لإكسبو الرياض 2030، وذكرت خلال الإعلان التوافق في رؤى الحكومتين لسياسات التنمية المستدامة وتطوير قطاع السياحة والسفر.

العلاقات بين البلدين

تعود العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وتونا إلى العام 2020، وكان وزير السياحة السعودي من أوائل الشخصيات الأجنبية البارزة التي تزور تونغا هذا العام، ويشير هذا إلى التزام المملكة العربية السعودية بتسريع تعاونها مع تونغا.

وجاءت الزيارة بالمثل من قبل وزير خارجية تونجا إلى السعودية هذا الأسبوع بدعوة من وزير السياحة السعودي.

قواسم مشتركة

ويشترك البلدان في العديد من القواسم المشتركة، من أبرزها السعي إلى تحسين سبل العيش مع التركيز على معالجة أزمة المناخ والتعافي من التحديات الناجمة عن فيروس كورونا وتعزيز السياحة وتحسين الروابط الاقتصادية والثقافية.

وأشادت وزيرة خارجية تونغا بالدور القيادي الذي أظهرته السعودية على مدى السنوات القليلة الماضية لتعزيز صناعة السياحة لديها وخطتها الطموحة لجذب 100 مليون زائر بحلول عام 2030.

وأضافت: "من الواضح خلال زيارتي أن الحكومة السعودية ملتزمة بتعزيز السياحة المستدامة. الاستثمارات في البنية التحتية الذكية والسليمة بيئيًا، وتعد المملكة رائدا عالميا في التنمية المسؤولة والنمو ".

من جانبه أكد وزير السياحة السعودي أنه حتى لو كانت العلاقات بين المملكة وتونغا حديثة ، فإن الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى تشير إلى التزام الجانبين بتعزيز العلاقات الودية التي تطورت بين المملكتين.