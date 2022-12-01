شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الشيوخ: "المنصورة الجديدة" تؤكد سير مصر على طريق إنشاء المدن الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدينة المنصورة الجديدة اليوم الخميس، يحمل العديد من الرسائل التي تهم كل مواطن، ومنها أن مصر على الطريق الصحيح نحو إنشاء المدن الذكية، أو ما يطلق عليها مدن الجيل الرابع، بما تحمله من فرص عمل وتوطين للصناعة والتكنولوجيا الحديثة، وهو أمر لم يعد يمثل رفاهية بل ضرورة تقتضيها تحديات كبيرة محلياً و عالمياً.

وأضافت فوزي - في تصريحات صحفية- أنه من ضمن رسائل افتتاح اليوم أنه من حق المصريين أن يحلموا بوطن متقدم ومزدهر ، ماداموا سوف يتوحدون وراء حلمهم ويقفوا على طريق تحقيقه ما يتطلبه العمل والعلم من جدية وإصرار، وأمل في مستقبل أفضل لهم و لأبنائهم.

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وأوضحت أن هذا الافتتاح يعكس أهمية ما يجري على أرض مصر من تنمية يتم تنفيذها بكل جدية وسرعة دون تهاون، فالزمن لم يعد يسمح بالبطء في التخطيط ولا التنفيذ، منوهة بأن إحدى الرسائل البالغة الأهمية والتي يجب أن يتم الالتفات إليها هي إشارة الرئيس السيسي إلى خطورة الزيادة السكانية العشوائية التي تهدد بالفعل كل جهود التنمية وتفقد بلدنا ميزة السبق في الانجاز.

وأكدت ضرورة تضافر جهود كل المؤسسات السياسية و الاجتماعية و الدينية و الإعلامية للتوعية بخطورة الظاهرة و حتمية التصدي لها، موجهة التحية والتقدير للرئيس السيسي الذى يجسد بصدق طموح المصريين في وطن يليق بتاريخ مصر التليد و حاضرها المزدهر ومستقبلها الواعد ، القائم على الحلم و العمل و العلم و الأمل.