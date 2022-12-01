شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب لنظيره الليبى: مصر تعمل لدعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، اليوم، الخميس، بمكتبه بمجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، حيث أكد المستشار حنفى جبالى، فى مُستهل اللقاء على العلاقات التاريخية التى تجمع الشعبين المصرى والليبى الشقيقين، مؤكداً أن الموقف المصرى يرتكز بالأساس على حق الليبيين فى الحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة الأراضى الليبية، مُشدداً على دعم مصر لمجلس النواب الليبى للاضطلاع بدور رئيسى فى العملية السياسية بوصفه الجهة التشريعية الوحيدة المُنتخبة التى باستطاعتها القيام بدور فى قيادة الحوار الليبى – الليبى للوصول إلى توافق حول المسار الدستورى فى أقرب وقت ممكن.

كما أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على دعم مصر لجهود المبعوث الأممى إلى ليبيا، مؤكداً أن مصر تعمل مع كافة الشركاء الدوليين والليبيين من أجل دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية، مُشدداً على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية.

من جانبه، أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، على اعتزازه وتقديره لهذا اللقاء، مؤكداً أن مصر عبر تاريخها كانت ومازالت خير داعمة للشعب الليبى فى ضوء وحدة المصير بين مصر وليبيا، كما أكد رئيس مجلس النواب الليبى، على تقديره للمواقف الشجاعة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية الداعمة لليبيا وخيارات الشعب الليبى فى وطن مُوحد بعيداً عن التدخلات الخارجية.