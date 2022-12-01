شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مسابقة "مستقبل وطن" لـ"أوائل الطلبة" فى نسختها الثانية وسط أجواء احتفالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب مستقبل وطن، اليوم الخميس، عن انطلاق ماراثون مسابقة "أوائل الطلبة" على مستوى مدارس المحافظات، في نسخته الثانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الشهادات "الابتدائية – الإعدادية – الثانوية العامة"، وذلك للارتقاء بالمستوى الدراسى للطلاب ورفع التوعية بالمشروعات القومية.

وشهدت فعاليات انطلاق مسابقة "أوائل الطلبة" أجواء احتفالية مبهجة بين صفوف الطلاب والطالبات، بدأت بترديد النشيد الوطني وتحية العلم، وتلاوة جزء من آيات القرآن الكريم، وتضمنت الاحتفالية أيضا رفع الأعلام المصرية، فيما التزم الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة وتحقيق التباعد.

مسابقة أوائل الطلبة من كل بيت فى مصر، فى موسمها الثانى، تأتى وفقًا لبروتوكول التعاون بين حزب مستقبل وطن ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث وضعت أمانة شئون التعليم والبحث العلمى المركزية بحزب مستقبل وطن، ومديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظات، ضوابط تفعيل مسابقة "أوائل الطلبة 2022"، لتنفيذ المسابقة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمى وتقوية روح التنافس المبنى على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والإعلاء من قيمة التنافس الشريف فى المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب.

وأكدت لائحة مسابقة "أوائل الطلبة" تنفيذها على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى يكون التنافس فيها بين المدراس "الابتدائية، الإعدادية، الثانوية"، على مستوى الإدارة التعليمية لتحديد المدرسة الفائزة بالمركز الأول فى كل مرحلة تعليمية لتمثل الإدارة التعليمية، وأما المرحلة الثانية يكون التنافس على مستوى المحافظة حيث تكون بين مدراس المرحلة "الابتدائية، الإعدادية، الثانوية"، الفائزة من المرحلة الأولى وتتم التصفيات باختيار فريق واحد لكل مرحلة تعليمية، وأما المرحلة الثالثة، وتتم على مستوى الجمهورية بين الفرق الفائزة من المرحلة الثانية، وذلك لتحديد المحافظات الفائزة بالمراكز الأربعة الأولى لكل مرحلة تعليمية على مستوى الجمهورية.

وأشارت لائحة المسابقة إلى أن الفريق الواحد يتكون من 7 طلبة، 5 أساسيين و2 احتياطى، وتخصص كل مدرسة 2 للإشراف على الفريق، وتتكون الأسئلة من 3 من المقررات الدراسية لكل منها 5 درجات، بالإضافة إلى سؤالين فى المعلومات العامة لكل منها 10 درجات.

وسيتم تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ المسابقة، واعتماد تشكيلات لجان المحافظات، وتشكيل فرق المحافظات، واعتماد النتائج وإعلان نتيجة المرحلة النهائية، كما تشكل لجنة من أمانة المحافظة بالحزب للإشراف على تنفيذ المسابقة، والتأكد من الالتزام بمعايير الفرق المشاركة، والموافقة على تشكيل لجان تنفيذ المسابقة فى المرحلة الأولى "الإدارة التعليمية" والثانية من المسابقة، وإعلان نتيجة المرحلتين "الأولى والثانية"، بعد اعتماد كل منهم، وتتكون لجنة إشراف المحافظة من "أمين الحزب بالمحافظة رئيسًا، وأمين شئون التعليم والبحث العلمى، نائب للرئيس، وأمين التنظيم مقررًا، وأمين شئون الثقافة والفنون والرياضة عضوًا، وأمين العمل الجماهيرى عضوًا، وأمين المتابعة والتواصل الاجتماعى عضوًا، وأمين الشباب عضوًا، وأمين الإعلام عضوًا، وأمين العلاقات العامة عضوًا، وأمين العلاقات الحكومية عضوًا"، كما تتولى اللجنة العليا تشكيل اللجنة الفنية من المتخصصين لوضع نماذج الأسئلة والإشراف الفنى، ومراجعة الإجابات.

كما تحدد اللجان المشرفة بالمحافظات، أماكن انعقاد المسابقات فى المستوى الأول والثانى، على أن تقام فعاليات المستوى الثالث بمحافظة القاهرة، ويتم تحديد مكان انعقاد فعالياتها من خلال اللجنة العليا، وفى حالة تخلف فريق عن المشاركة فى فعاليات أي مرحلة يتم استبعاده وتصعيد الفريق التالى له فى الترتيب شرط تقديم إحاطة مسبقة للجنة العليا، كما لا يجوز استبدال طالب محل آخر خارج الفريق الأساسى الاحتياطى بعد بدء فعاليات المسابقة وفى حالة حدوث ذلك يتم استبعاد الفريق بالكامل.

كما تتم المنافسات فى المرحلة الأولى بين فرق المدراس الواقعة فى نطاق الإدارة التعليمية "الابتدائية، الإعدادية، الثانوية العامة"، ويتم إجراء قرعة فى حال وجود أكثر من 3 مدراس لكل مرحلة تعليمية، لاختيار الفرق المتنافسة بكل مجموعة، وفى حالة وجود فريقين فقط تجرى المنافسة بينهما، وفى حالة وجود 3 فرق فقط تجرى المسابقة بين الفرق الثلاث فى ذات الوقت، ويكون الفوز بالنقاط، حيث الفائز الأول هو الحاصل على أعلى عدد من النقاط، وتتولى لجنة المسابقات بالإدارة التعليمية تنفيذ المسابقة، تحت إشراف لجنة المحافظة، وحضور مندوب منها.

ويأتى ذلك فى إطار السياسة العامة التى ينتهجها حزب مستقبل موطن دعمًا لمؤسسات الدولة المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل تطوير التعليم ومن خلال إطلاق وتنظيم الفاعليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات التى تمس المواطن وتلبى احتياجاته.