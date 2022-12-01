حزب "المصريين": المنصورة الجديدة تطبيق عملى لملامح الجمهورية الجديدة

القاهرة - سامية سيد - ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمدينة المنصورة الجديدة، مؤكدا أنها نقلة كبيرة على صعيد المدن الجديدة وأحد أهم شرايين التنمية فى ساحل مصر وامتداد لمدينة المنصورة التاريخية.

وقال "أبو العطا"، فى بيان اليوم الخميس، إن مدينة المنصورة الجديدة من مدن الجيل الرابع الحديثة، والتى تعد واحدة من ضمن سلسلة المدن الذكية والمشروعات والإنشاءات العملاقة التى أطلقتها الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى تشهد بما لا يدع مجالا للشك طفرة عمرانية وتنموية غير مسبوقة.

وأضاف رئيس حزب المصريين، أن تأكيد الرئيس السيسى على حتمية إقامة تلك المشروعات خلال كلمته أثناء افتتاح مدينة المنصورة الجديدة يؤكد حرص الدولة بكافة مؤسساتها على تحقيق نهضة تنموية قومية شاملة فى كل ربوع الجمهورية وفق خطة واستراتيجية محددة، بالتزامن مع ارتفاع النمو السكانى بأكثر من 20 مليونا خلال 10 سنوات، الأمر الذى يحتم بضرورة التوسع فى إقامة مجتمعات عمرانية تتضمن الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، وهو ما يتم فى المدن الجديدة ومنها المنصورة الجديدة التى تدخل ضمن خطط العمران والتنمية وليس مجرد توسع فى البناء فقط.

وأوضح أن النهضة العمرانية غير المسبوقة التى تشهدها البلاد حاليا بالتوسع فى إنشاء مدن الجيل الرابع والمدن الذكية والمستدامة تحتاج بكل تأكيد إلى توسيع دائرة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات السكنية المختلفة، سواء مشروعات الإسكان الاجتماعى أو المشروعات الاستثمارية، الأمر الذى يتفق مع رؤية الرئيس السيسى، والذى أكده خطابه خلال فاعليات مؤتمر المناخ، على أهمية هذه الشراكات بين القطاع الخاص والدولة على كل المستويات وفى جميع القطاعات، لاستكمال خطة الدولة المصرية فى بناء الجمهورية الجديدة وفى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.

وأكد أن القيادة السياسية أحرزت تقدما ملحوظًا فى مسيرة التنمية على كل الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادى يستهدف دعم دور القطاع الخاص فى التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، علاوة على المضى قدما فى تحسين خدمات الإسكان، لا سيما مشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط والمتميز.

وأشار إلى أن المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة تُعد صاحبة الفضل فى إنقاذ القطاع العقارى فى مصر، وتوفير فرص تشغيل كبيرة لكافة المشروعات، لمساهمتها فى جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل الحقيقية فى مختلف القطاعات، موضحا أن وجود المدن الجديدة سيخلق بدوره فرصا للاستثمار وإتاحة عمل للشباب، علاوة على أنه ينهى الزحام الموجود بالوادى والدلتا وتعزيز ودعم الاقتصاد القومى، مؤكدا أن الهدف من إنشاء تلك المدن الذكية خلق ظهير عمرانى لجميع محافظات الجمهورية لاستيعاب الزيادة السكانية، وتخفيف الضغط على منطقة الدلتا الضيقة، على أن يتم إنشاء هذه المدن بمواصفات عالمية لكى تتمكن من جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ومن ثم توفير فرص عمل.

ونوه بأن هذه التنمية العمرانية تمثل بدورها قبلة جديدة للمواطنين نحو مستقبل أفضل، والدولة بذلت جهودا كبيرة منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم فى البلاد نحو تنمية عمرانية مستدامة على مستوى المدن الجديدة، وتطوير العشوائيات، من خلال القضاء على المناطق الخطرة غير الآمنة والنهوض بالبنية التحتية فى مختلف ربوع المحافظات، وإطلاق مبادرة سكن كريم وجاءت مبادرة حياة كريمة" لتكلل هذه الجهود.