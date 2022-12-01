شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد رمزى يعلن الموافقة على توفير أجهزة رياضية لمركز شباب بمنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد رمزى، عـضو مـجلس النـواب عن تـنسيقية شـباب الأحـزاب والسياسيين، الموافقة على توفير بعض الأدوات والأجهزة الرياضية لدعم وتجهيز مركز شباب كفر حجازى بمنشأة القناطر.

وقال النائب أحمد رمزى إنه تم توفير بعض الأدوات، وهى "15 ترابيزة، و عدد 60 كرسي، وترابيزة تنس طاولة، وترابيزة بلياردو، عدد 10 كرة قدم، وعدد 1 ثلاجة كولدير"، مشيرا الى أنه تمت الموافقة أيضا بتوفير بساط كاراتيه لمركز شباب قرية وردان.

وتابع أحـمد رمـزى، عـضو مـجلس النـواب عن تـنسيقية شـباب الأحـزاب والسياسيين :"دائما نسعى لدعم وتجهيز باقى مراكز الشباب بمنشأة القناطر الجيزة، كل الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وجميع العاملين بالوزارة".