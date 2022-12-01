شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: "المنصورة الجديدة" شريان جديد للتنمية وتواكب الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مدينة "المنصورة الجديدة" هي إضافة جديدة للتطور الكبير الذى تشهده الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، في إطار طريقها نحو الجمهورية الجديدة، بتقنيات حديثة ومشروعات ضخمة ومرافق متكاملة لتكون شريان جديد للتنمية وقفزة واسعة في اطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية، كما أنها تمثل صرحاً جديداً يضيف إلي معالم البنية العمرانية التى تواكب ملامح الجمهورية الجديدة.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: مدينة المنصورة الجديدة فرصة نحو استثمار جديد وتنمية اقتصادية حقيقية وشاملة، لتكن إحدى شرايين التنمية والثقافة والترفيه والتوسع العمراني الجديد لمصر، مشيرا إلي أن أعمال التطوير التي شهدتها البلاد خلال سنوات حكم الرئيس السيسي، شملت تنفيذ بنية تحتية ومشروعات عملاقة انعكست ايجابا علي الوطن، كما أسهمت في تصحيح المسار الاقتصادي للدولة التي تبذل مجهود ضخم من أجل التنمية في كل أرجاء في البلاد .

وأشار فرحات، إلى أن المشروعات القومية العملاقة التى شهدتها مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، من شأنها دفع عجلة التنمية والاقتصاد بشكل كبير خلال الفترات المقبلة، قائلا: هذه المشروعات القومية العملاقة تؤسس لمصر حديثة باقتصاد قوى.

وأوضح، أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، وهو يواجه تحديات جسام، ومع ذلك يفاجئنا يوميا بالإنجازات في جميع المجالات، ولا يتوقف عن تحويل الحلم إلى واقع ملموس، بإرادة وإصرار ليس لهما مثيل، لافتا إلي أن مدينة المنصورة الجديدة تعد تجسيدا لهذا المعنى.