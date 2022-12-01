شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: "المنصورة الجديدة" خطوة فى طريق الثورة العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة المنصوره الجديدة، اليوم يعد خطوة جديدة في طريق الثورة العمرانية التي تشهدها مصر منذ 8 سنوات.

وأكد الحزب في بيان له اليوم، أن الافتتاح في خلال 4 سنوات منذ بداية القرار بالتوسع في إنشاء المدن الجديدة من طراز الجيل الرابع، يؤكد علي قدرة الدولة علي تحقبق الإنجازات، متابعا، بل ويعتبر الحزب هذا الافتتاح هو بمثابة رسالة طمأنة لكل المواطنين بأن الدولة تسير في الطريق الصحيح في طريق التنمية المستدامة.

ورأى الحزب، أن هذا الافتتاح أيضا يعد رسالة لكل المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، بأن آفاق الاستثمار في مصر الآن غير محدودة ومشجعة.

وأشار رئيس حزب المستقلين الجدد، إلي مميزات تلك المدن الجديدة، لاسيما وأنها تشمل كافة الفئات المجتمعية، مما يجعلها قبلة لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وتخفف من أزمة الزيادة السكانية التى تواجه البلاد.