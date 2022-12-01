شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السند يمامة: "المنصورة الجديدة" خطوة نحو امتداد النهضة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، فى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة.

وقال رئيس حزب الوفد، إن مدينة المنصورة الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع، التى تأتى على غرار العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين ومجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة المصرية فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية الجديدة، في إطار النهضة الاقتصادية والتكنولوجية التي تعكف عليها القيادة السياسية والدولة المصرية.

وأكد يمامة أن مدينة المنصورة الجديدة خطوة جديدة نحو جذب الاستثمار لتوفير فرص العمل وفتح الأسواق ودعم جهود التنمية الاقتصادية والبناء لتوفير حياة كريمة وأفضل للمواطن المصري، والتوسع في الإنشاءات السكنية الجديدة لتخفيف العبء على مناطق التكتلات السكنية والكثافة السكانية العالية.

وثمّن رئيس الوفد جهود الدولة المصرية في دعم المُدن الجديدة بأعلى التقنيات الحديثة لإدارة البنية التحتية وتوفير حياة متكاملة أفضل بخدمات سكنية عالية وشاملة، حيث جرى تطوير بناء المدن الجديدة على مختلف الأصعدة بما يسهم في جذب السكان إليها بما يتوافر فيها من عوامل تضمن تحقيق جودة حياة عالية سواء للسكان أو حتى للمستثمرين لإقامة مشروعاتهم.

وتعتبر مدينة المنصورة الجديدة أحد شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى، حيث تحتوي علي جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية باطلالة علي ساحلية على البحر المتوسط بطول ١٥ كيلو مترًا.