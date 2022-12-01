شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن الشيوخ": «المنصورة الجديدة» تعكس حرص الرئيس السيسي على توفير سكن آمن لكل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة المنصورة الجديدة، لافتة إلى أن هذه المدينة تعد ضمن مدن الجيل الرابع التي تم العمل فيها قبل خمس سنوات وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 2017، بالإضافة إلى أنها تأتي ضمن سلسلة المدن الجديدة، التي تطمح الدولة لتوفيرها فى الجمهورية الجديدة، مؤكدة حرص الرئيس السيسي على توفير سكن آمن للمصريين.

وتابعت إسحق في بيان صدر عنها، أن هذه المدينة وصلت حاليا لنحو 2500 فدان، من أصل 7200 فدان إجمالي المساحة المخصصة للمدينة، بطول 15 كيلومترا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، باستثمارات قدرت بنحو 45 مليار جنيه للمرحلة الأولى، منوهة أن هذه المدينة تأتي في إطار النهضة العمرانية الحديثة التي شرعت مصر بالدخول فيها، الأمر الذي يؤكد الطريق الصحيح الذي سلكته الدولة المصرية فيما يتعلق بملف العمران والتخطيط.

وأكملت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن هذه المدينة تأتي في إطار توسعة محافظة الدقهلية، مشيرا إلى أنها ستشمل نهضة اقتصادية كبرى، لأنها ستكون مطلة على كورنيش المدينة بالإضافة إلى بناء المصانع وجذب المستثمرين.

واختتمت النائبة رشا إسحق حديثها مشيدة بقرار إنشاء المدينة الجديدة، قائلة إنه قرار صائب للغاية، لأنها سيكون لها دور كبير في تخفيف التكدس بمدينة المنصورة في الدقهلية.