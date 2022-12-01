انت الان تتابع خبر شيرين عبد الوهاب تنهي أزمتها مع "روتانا" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت شركة روتانا تطالب شيرين بتعويض مادي يبلغ قيمته 10 ملايين جنيه لإخلالها ببنود التعاقد المبرم بينهما.

‎وأضاف لطفي أنه سيتم التوقيع رسميا على الاتفاق قبل موعد المحكمة الاقتصادية في القاهرة للنظر في الدعوى التي أقامتها شركة "روتانا"، ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب نهاية الشهر الجاري.



‎ونقلت صحف مصرية، أخيرا، عن مصادر وصفتها بالمقربة من صاحبة أغنية "جرح تاني"، وكذلك الشركة، بأن محكمة القاهرة الاقتصادية، الجلسة الثانية للنظر في قضية التعويض، لكن محامي شيرين الخبير القانوني حسام لطفي قدم طلبا لتأجيل مناقشة الأزمة بداعي وجود مفاوضات إنهاء التعاقد بالتراضي.

‎وقررت المحكمة قبول طلب التأجيل إلى موعد الـ 24 من شهر كانون الاول، لعقد ثالث جلسات النزاع القضائي.

‎وطالبت الشركة الفنانة شيرين بصفتها الشخصية وكممثل قانوني لشركة



La Mere for artistic productions holding، بسداد 10 ملايين جنيه، أي بحدود 400 ألف دولار.

كما ذكرت مصادر مقربة من الشركة والفنانة شيرين عبد الوهاب، تفاصيل التعاقد، وقالت "التوقيع تم على عقدين، الأول عن الأداء الصوتي، والثاني على تنفيذ الإنتاج بالألبومات.

‎وجاءت قيمة عقد الأداء الصوتي 10 ملايين جنيه، فيما كانت قيمة عقد التنفيذ 26 مليون جنيه.

‎وتقاضت الفنانة 10 ملايين جنيه تحت الحساب من عقد تنفيذ الإنتاج، ولم تتسلم أي مبالغ عن الأداء الصوتي؛ لأنه لم تقم بتسليم الأغاني المطلوبة.

‎وكانت مصادر مقربة من الفنانة والشركة السعودية، قد علقت أخيرًا في تصريحات صحفية: أن "ما تردد عن فسخ التعاقد بين شركة روتانا، والفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب أزمتها الصحية غير صحيح، إذ بدأ النزاع القضائي قبلها بفترة.

‎وساهمت الأزمة التي تعرضت لها الفنانة أخيرًا، بتأثير سلبي على واحد من أبرز بنود الاتفاقات مع الشركة المنتجة، التي تم التوافق عليها بالفعل، وهو الخاص بمشاركة النجمة المصرية في حفل يقام في العاصمة السعودية الرياض خلال شهر تشرين الثاني الجاري، وفي ظل الظروف الحالية الخاصة بشيرين، أصبحت نسبة مشاركتها في الحفل ضئيلة.