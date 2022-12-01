شكرا لقرائتكم خبر عن 14سؤالا وإجابة لإجراءات تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء.. عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلمانى" المتخصص بالشأن الشريعى والنيابى تقريرا له تحت عنوان "كل ما تريد معرفته عن "قانون التصالح الجديد".. 14 سؤالا وإجابة تكشف إجراءات تقديم طلب التصالح.. والحلول المطروحة حال الرفض.. 8 حالات للتقنين.. و3 يُحظر فيهم التصالح.. والطلب يوقف أية دعاوى أو قضايا ضد المخالف".

ويُلقى موقع "برلمانى" الضوء على حزمة من الأسئلة التي تُجيب على عدد من الإشكاليات المتعلقة بمشروع قانون الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، أبرزها ماهي الحالات التي يجوز بها تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية بالقانون الجديد؟ وهل يجوز البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة؟ وماهي الحالات التي يحظر تقنين الأوضاع والتصالح بها وفقا للقانون الجديد؟ وما هي الاستثناءات للحالات الواردة بمشروع القانون؟ ما هو تشكيل اللجنة الخاصة بنظر طلبات التصالح؟ وماهي إجراءات تقديم طلب التصالح؟ وهل يوقف طلب التصالح أي دعاوي أو قضايا محرره ضد المخالف من الجهة الادارية؟ وهل هناك استثناء من إجراء المعاينة المنصوص عليها بالمادة السابقة؟ وهل يجوز إدخال المرافق بعد التصالح؟ وغيرها من الأسئلة.

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كل ما تريد معرفته عن "قانون التصالح الجديد".. 14 سؤالا وإجابة تكشف إجراءات تقديم طلب التصالح.. والحلول المطروحة حال الرفض.. 8 حالات للتقنين.. و3 يُحظر فيهم التصالح.. والطلب يوقف أية دعاوى أو قضايا ضد المخالف



