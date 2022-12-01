 أمريكا تجهز المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

واشنطن: قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، الخميس، إن الولايات المتحدة تقوم بتجهيز جولة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية، بينما تمضي بيونجيانج قدما في تطوير الصواريخ المحظورة وتلمح باحتمال إجراء اختبار نووي جديد.

وأضاف سوليفان في تصريحات خلال مؤتمر صحفي في سول نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا ومجموعة جونج أنج الإعلامية الكورية الجنوبية “لدينا مجموعة جديدة من الإجراءات العقابية في الطريق بينما نتحدث”.

ولم يدل سوليفان، الذي كان يتحدث عبر دائرة تلفزيونية، بتفاصيل، لكنه قال إن واشنطن ملتزمة باستخدام الضغط والدبلوماسية من أجل حث كوريا الشمالية على التخلي عن ترسانتها النووية.

واستهدفت آخر جولة من العقوبات الأمريكية في أكتوبر تشرين الأول شركتين مسجلتين في سنغافورة وشركة مسجلة في جزر مارشال قالت واشنطن إنها تدعم برامج الأسلحة الخاصة ببيونجيانج وجيشها.