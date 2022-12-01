السعودية توقع مذكرة تفاهم لبناء سفن قتالية

01 ديسمبر , 2022
الرياض: ذكرت وكالة الأنباء السعودية في وقت مبكر، الخميس، أن وزارة الدفاع وقعت مذكرة تفاهم مع شركة نافانتيا الإسبانية المملوكة للدولة أمس الأربعاء لبناء سفن قتالية للقوات البحرية الملكية السعودية.
وأضافت أن مذكرة التفاهم تهدف إلى “رفع مستوى جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة”.
ووفقا للاتفاق ستقوم الشركة الإسبانية “بتوطين ما يصل إلى 100% من بناء السفن البحرية وتكامل الأنظمة القتالية وصيانة السفن، وبما يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة 2030”.
حضر مراسم التوقيع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ووزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية ماريا رييس ماروتو.
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