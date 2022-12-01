انت الان تتابع خبر بينهم إيران.. تشكيل مثلث دبلوماسي مناهض للغرب في فيينا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المندوب أوليانوف إنّ "روسيا والصين وإيران هي مثلث جديد في الدبلوماسية متعددة الأطراف، والتي يمكن توسيعها بسهولة".

وأضاف عبر حسابه في "تويتر، "أجرت البعثات الدائمة للصين وإيران وروسيا مشاورات ثلاثية مثمرة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك"، متابعاً: "ألا يبدو الأمر وكأنه مثلث جديد في الدبلوماسية متعددة الأطراف، الصين وإيران وروسيا".



وأشار إلى أنّ "التشكيل يمكن أن "يتوسع بسهولة"، لأنّ هناك العديد من الدول التي "تؤيد التعددية وتعارض محاولات إبقاء العالم الأحادي الجانب على قيد الحياة بأي ثمن".

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي أكد، خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش قمة مجموعة الـ 20، إنّ "بكين مستعدة للعمل مع موسكو والدول المهتمة الأخرى لتعزيز التعددية القطبية بشكل حاسم في العالم".

وكان وزير الخارجية الروسي أكّد، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في آب/أغسطس الماضي، أنّ العمل على وثيقة العلاقات بين روسيا وإيران في مرحلته الأخيرة، مشيراً إلى أنّها ذات أهمية إستراتيجية.

