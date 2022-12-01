انت الان تتابع خبر بعد استغلالها للأطفال.. اليسا تعلن مقاطعه ماركة بالنسياغا (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتبت اليسا على صفحتها الخاصة عبر تويتر:"هذا غير مقبول بأي شكل من الأشكال. يتعارض الترويج للمواد الإباحية للأطفال مع كل معايير حقوق الإنسان ولا يمكن التسامح معه، قاطعوا بالناسياغا، وانا بالفعل بدأت".



على صعيد آخر كانت أقلقت إليسا المحبين على صحتها بعدما ظهرت في حفلها الأخير في مصر واضعة ضمادة طبية على كف يدها وفي حفلها في الكويت ارتدت قفازا جلديا لتغطي نفس اليد.

