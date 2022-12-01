انت الان تتابع خبر رغم التظاهرات الحاشدة ضده.. مدير الخطوط الجوية السابق يعود للمنصب (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

أظهرت وثيقة صادرة من مدير الخطوط الجوية السابق كريم كاظم حسين، اليوم الخميس، على انه باشر بمهام عمله بعد انتهاء فترة الإجازة الممنوحة له رغم التظاهرات الحاشدة ضده.



وقالت مصادر مطلعة داخل وزارة النقل لـ الخليج 365، ان "المدير السابق للخطوط الجوية كريم كاظم تعرض للطرد من مقره بعد عودته من الاجازة الممنوحة له وتم تكسير زجاج سيارته عليه"، مؤكدة انه "هناك مطالبات كبيرة بأبعده".

وأضافت ان "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي يتعرض لضغوط كبيرة من قبل احدى الجهات السياسية لإبقاء المدير العام السابق للخطوط الجوية العراقية في منصبه".

وتابعت، ان "الوزير سمح بعودة مدير عام الخطوط الجوية العراقية لمنصبه بالرغم من التظاهرات الحاشدة لموظفي الخطوط ضده".