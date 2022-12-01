شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام النواب تستمع لوزير السياحة بشأن خطة الحكومة بالآثار فى المرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار برئاسة النائبة درية شرف الدين 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لمناقشات عدد كبير طلبات الإحاطة، وأهم الاجتماعات الاستماع إلى وزير السياحة بشأن خطة الحكومة فى قطاع الآثار المرحلة المقبلة، وتأتى اجتماعات اللجنة على النحو التالي:

الأحد المقبل تعقد اجتماعى الأول والثانى لمناقشة موضوعى طلبى الإحاطة المقدمين من، النائب وليد فرعون بشأن إقامة مركز تنويرى ثقافى بمدينة دكرنس محافظة الدقهلية، والنائب أحمد الحديدى بشأن إحلال وتجديد قصر الثقافة بمدينة المنزلة والمطرية– محافظة الدقهلية.

بينما تعقد يوم الإثنين المقبل اجتماعا للاستماع إلى الدكتور وزير السياحة والآثار بشأن خطة الوزارة فيما يخص قطاع الآثار فى المرحلة القادمة، كما تعقد يوم الثلاثاء اجتماعين لمناقشة موضوعى طلبى الإحاطة المقدمين من النائب مى رشدى غيث بشأن سرعة الانتهاء من رفع كفاءة قصر ثقافة منيا القمح وإنشاء مراكز ثقافية جديدة بمحافظة الشرقية، والنائب حسام أبو زيد بشأن إزالة مبنى قصر الثقافة بمركز أبوقرقاص – محافظة المنيا رغم حداثته.