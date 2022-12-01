شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "يهين نفسه والأمة".. ميت رومني يشن هجوما لاذعا على ترامب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انضم المرشح الرئاسي السابق ميت رومني، الأربعاء، لصفوف منتقدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بسبب اجتماعه الأخير مع أفراد عنصريين.

وشن السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا هجوما لاذعا على ترامب لاجتماعه مع العنصري الأبيض نيك فوينتيس، ومغني الراب كاني ويست، ووصفه بـ "الأمر المثير للاشمئزاز".

وقال رومني، في حديثه لـ "إم إس إن بي سي"، قال: "إن دعوة أشخاص مثل هؤلاء للقاء الرئيس السابق للولايات المتحدة مثير للاشمئزاز، ولا يوجد مستوى أدنى من هذه الدرجة التي يهين بها ترامب نفسه والأمة".

وبدأ تداول الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي منذ نشره، الإثنين الماضي، وشوهد بالفعل أكثر من 80 ألف مرة على مدار اليومين الأخيرين.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني، نشر مغني الراب ويست مقطع فيديو على الإنترنت تحدث فيه عن لقائه مع ترامب في منتجعه مارا لاجو في فلوريدا.

وكان ويست قد واجه رد فعل عنيفًا وإدانة كبيرة بسبب التعليقات المعادية للسامية التي أدلى بها، وقطعت بعض الشركات العلاقات معه. وخلال المقطع، قال ويست إن ترامب "معجب حقًا" بفوينتيس بينما لم يذكر تعليقه السابق المعادي للسامية.

وبعد رد الفعل العنيف الذي تلقاه ترامب من الجمهوريين والديمقراطيين، انتقل إلى منصته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، تروث سوشيال، للدفاع عن الاجتماع.

وكتب ترامب "أساعد رجلًا مضطربًا بشكل خطير، وقد تصادف أنه أسود (كاني ويست)، وقد هلك في عمله وكل شيء آخر تقريبًا، والذي كان دائمًا جيدًا معي، من خلال السماح بطلبه لعقد اجتماع في مارا لاجو على انفراد، حتى أتمكن من تقديم المشورة له بشدة ".

وأضاف: "جاء مع 3 أشخاص، اثنان منهم لم أكن أعرفهم، والآخر سياسي لم أره منذ سنوات".

وفي وقت لاحق، ترامب أنه لا يعرف شيئًا عن فوينتيس وإنه وافق على الاجتماع مع ويست لأنه جاء إليه للحصول على المشورة.

وعلى الرغم من دفاعه، فقد أدان ترامب شخصيات يمينية أخرى، بما في ذلك حاكم أركنساس آسا هاتشينسون الذي قال "إنه أمر مقلق، ولا ينبغي أن يحدث".

كما رفضت الناقدة اليمينية آن كولتر فرص ترامب في قيادة الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. وأكدت على أن حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس كان الجمهوري الحقيقي. وقالت: "لقد انتهى [ترامب].. وهناك عدد قليل جدًا من المتعصبين له".

أما رومني فقد كان مرشحا رئاسيا سابقا عن الحزب الجمهوري في عام 2012 أمام باراك أوباما، وخسر أمامه. ووفقا للتقارير، فإن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يخشون إقامة علاقات مباشرة مع رومني، حتى لا تتأثر علاقتهم مع ترامب. ويعرف رومني بخلافه وكثرة انتقاده لترامب في مجلس الشيوخ داخل صفوف الحزب الجمهوري.

لكن رومني يبدو أن لا تزال لديه ميول لخوض السباق الرئاسي مرة أخرى، إذ أنه بين الحين والآخر يطل من جديد ليوجه انتقادات تخص الأوضاع السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة.

وفي يوليو/تموز الماضي، رومني مقالا في مجلة "ذي أتلانتيك" بعنوان "أمريكا في حالة إنكار" قال فيه إنه حتى عندما نشاهد الخزانات والبحيرات في الغرب تجف، فإننا سنواصل سقي مروجنا، وننقع ملاعب الجولف بالماء، ونزرع المحاصيل المتعطشة للمياه. ومع تصاعد التضخم وتضخم الديون الوطنية، يصوت السياسيون التقدميون لمزيد من الإنفاق".

وأضاف: "عندما تبث قنوات الأخبار التلفزيونية مقاطع فيديو تلو الأخرى لأشخاص يعبرون الحدود الجنوبية للبلاد بشكل غير قانوني، يغيّر الكثير منا القناة. وعندما يشهد قاضي استئناف فيدرالي سابق شهير أننا في حرب بالفعل من أجل ديمقراطيتنا وأن حادث 6 يناير/ كانون الثاني 2021 (اقتحام الكابيتول) كان أزمة دستورية حقيقية، يسخر الموالون من جماعة شعار ترامب: (اجعل أمريكا عظيمة مجددًا) منه كونه يتحدث ببطء ويحتفلون بأن معظم الناس لم يشاهدوه".