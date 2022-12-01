شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الدفاع الأمريكي يحذر تركيا من شن عملية عسكرية جديدة في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الأربعاء، عن "معارضته القوية" لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن أوستن، أبلغ نظيره التركي في اتصال هاتفي يوم الأربعاء معارضته القوية لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا.

وقالت الوزارة في بيان: "عبر أوستن أيضا عن قلقه من تصاعد الوضع في شمال سوريا وتركيا بما في ذلك الضربات الجوية في الآونة الأخيرة التي هدد بعضها على نحو مباشر سلامة الأفراد الأمريكيين العاملين مع شركاء محليين في سوريا لهزيمة داعش".

وأضاف البيان: "دعا الوزير أوستن إلى خفض التصعيد وعبر عن معارضة وزارة الدفاع القوية لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا".