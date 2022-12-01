حقوق إنسان النواب تفتح حوارا حول مفهوم حقوق الإنسان بحضور 4 روساء جامعات

القاهرة - سامية سيد - تفتح لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، الثلاثاء القادم، حوارا شاملا حول مفهوم حقوق الإنسان ودور الجامعات فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وذلك بدعوه رؤساء عدد من الجامعات الحكومية.

ومن المتوقع أن تستهل اللجنة سلسله اجتماعاتها فى هذا وفى مقدمتهم جامعات (القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، حلوان)، على أن تواصل دعوة باقى روساء الجامعات على التوالى فى هذا الصدد.

يُشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 202 حددت اختصاصات لجنة حقوق الإنسان وفى مقدمتها الحقوق، والحريات، والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

يأتى ذلك إلى جانب نظر الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة.