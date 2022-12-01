شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا يباغت كلينتون.. تحذير من "بيل" قبل الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - باغت فيروس كورونا، الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، قبل الإعلان عن إصابته ومعاناته من أعراض خفيفة.

ورغم إصابته بكورونا إلا أن كلينتون غرد عبر تويتر بأنه "يعمل بشكل جيد"، معربا عن امتنانه للقاح والتعزيز الكامل الذي تلقاه.

وقال الرئيس الأمريكي الأسبق: "أنا ممتن لتلقي التطعيم والتعزيز، الأمر الذي أبقى حالتي معتدلة، وأحث الجميع على أن يفعلوا الشيء نفسه، خاصة ونحن ننتقل إلى أشهر الشتاء".

وسبق أن ثبتت إصابة هيلاري كلينتون، زوجة الرئيس الأسبق وزيرة الخارجية الأمريكية سابقا والمرشحة الديمقراطية للرئاسة، بفيروس كورونا في مارس/أذار الماضي.

حينها عانت هيلاري كلينتون من أعراض نزلات البرد المعتدلة، مؤكدة أن وقتها اختبار زوجها كان سلبيًا، لكنه عزل نفسه حتى تصبح الأسرة "خالية تمامًا".

وقبل أسابيع، احتفى الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وزوجته هيلاري، بذكرى عيد زواجهما الـ 47، حيث تبادلا عبارات غزل حميمية، أبدت قوة التماسك الذي يربطهما.