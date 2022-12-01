شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 9 إصابات إثر حريق على متن حاملة طائرات أمريكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصيب 9 أشخاص، إثر اندلاع حريق على متن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" التي تقوم بمناورة قبالة كاليفورنيا.

وكتبت البحرية الأمريكية في بيان: "في صباح 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، اندلع حريق على متن حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن من طراز نيميتز".

وأضافت أنه تم تحديد موقعه بسرعة والسيطرة عليه بفضل جهود الطاقم، موضحة أن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة وعولجوا على متن السفينة.

وتم فتح تحقيق لكن حاملة الطائرات لم تقطع مناوراتها في المنطقة.

في تموز/ يوليو 2020، دمر حريق كبير السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس بونوم ريتشارد" أثناء رسوها لإجراء عمليات صيانة في القاعدة البحرية في كاليفورنيا في سان دييغو، مينائها الرئيسي. وأصيب في الحريق 21 شخصا.

وأتهم أحد العاملين في السفينة بإضرام الحريق قبل أن تتم تبرئته.