«في عملية نفذها الجيش السوري الحر».. البنتاجون يؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش

الشارقة - اميمة ياسر -

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو الحسن الهاشمي القريشي في سوريا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان أصدرته مساء الأربعاء، إن الجيش السوري الحر نفذ العملية التي أودت بحياة زعيم تنظيم داعش أبو الحسن الهاشمي القرشي، في محافظة درعا السورية، منتصف أكتوبر الماضي.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن "تنظيم داعش لا يزال يشكل خطرا على المنطقة".

وأضافت: "القيادة المركزية وشركاؤنا ما زالوا يركزون على إلحاق هزيمة دائمة بالتنظيم".

ولم توضح القيادة المركزية الأمريكية ظروف مقتل زعيم التنظيم الإرهابي وكيفية تنفيذ العملية.

وفي وقت سابق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام السوري بمشاركة فصائل معارضة سابقة شنت عملية أمنية ضد عناصر من التنظيم المتطرف منتصف الشهر الماضي في مدينة جاسم في ريف درعا الجنوبي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم وبينهم عراقي الجنسية.

وأعلنت دمشق في حينه عن العملية الأمنية التي قالت إنها تمت بالتعاون بين الجيش السوري "ومجموعات أهلية" وقد أودت بحياة "مجموعة من متزعمي تنظيم (داعش) الإرهابي" بينها عراقي.

وليس واضحا ما اذا كانت العملية ذاتها التي قتل فيها زعيم التنظيم.

وفي وقيت سابق الأربعاء، أعلن تنظيم داعش مقتل زعيم التنظيم، الذي كان يقود "داعش" منذ مارس الماضي.

وأعلن التنظيم كذلك عن تعيين أبو الحسين الحسيني القريشي زعيما جديدا خلفا لأبو الحسن الهاشمي القريشي.