شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قوانين بالترخيص للتنقيب عن البترول و17 اقتراحا برغبة أمام مجلس النواب الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الإثنين القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى 3 تقارير للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن ثلاثة مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول بالتنقيب عن البترول، وهى مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد وشركة إينا إندستريا نافتا دي. دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت إنرجي إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

كما ينظر المجلس خلال الجلسة ١٧ تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بشأن إنشاء شبكة إنارة على الطريق بجوار ترعة ناصر بمنطقة بنجر السكر – حى العامرية – محافظة الإسكندرية وتحويل أسلاك الضغط المتوسط وأسلاك الضغط العالى إلى كابلات أرضية بقرى مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة وبشأن تركيب (15) ماكينة صراف آلى (ATM) فى مدينة الجمالية – محافظة الدقهلية وبشأن اعتماد الحيز العمرانى لمركز ومدينة صدفا والقرى والتوابع لها – محافظة أسيوط وإنشاء مدرسة تعليم أساسى داخل مدينة الشيخ زويد تجمع أبو هولى داخل المدينة – محافظة شمال سيناء.

وإنشاء مدرسة ابتدائى وإعدادى وثانوى بقرية الحبايشة – بمركز ساحل سليم – محافظة أسيوط وإنشاء مدرسة الجروالة الإعدادية الثانوية الرياضية – محافظة مرسى مطروح وبشأن إحلال وتجديد مدرسة النجاح الابتدائية بطوخ الأقلام – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية، وإنشاء مجمع مدارس تعليمية بالأرض المعروفة باسم (الشيراتون) الواقعة بجوار أرض الأميرة نعمة التابعة لوزارة الزراعة بحى المرج – محافظة القاهرة وإنشاء مبنى إضافى بمعهد على ابن أبى طالب الابتدائى الأزهرى النموذجى الكائن بشارع التروللى بحى المرج – محافظة القاهرة.

كما تشمل اقتراحات برغبة بشأن إنشاء مراكز فحص للمقبلين على الزواج فى كلاً من الوحدات الصحية والمراكز الطبية بالقناطر الخيرية وقليوب التابعين لمديرية الصحة – محافظة القليوبية ورفع كفاءة الوحدة الصحية بقريتى الخروبة والشلاق وتزويدهم بالأدوات الصحية والكادر الطبى – محافظة شمال سيناء.

وتطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بمنطقة بركة الحاج بحى المرج – محافظة وبشأن توفير جهاز علاج إشعاعى لمعهد الأورام بمدينة دمنهور – محافظة البحيرة وتحويل العيادات الخارجية بقرية السلامية بمركز أجا إلى وحدة طب أسرة أو مراكز طب حضرى – محافظة الدقهلية وتحويل الوحدة الصحية بقرية نجير- مركز دكرنس محافظة الدقهلية إلى مركز رعاية أولية وإضافة جهاز free style جهاز لقياس السكر باستمرار دون الحاجة إلى وخز الطفل إلى التأمين الخاص لجميع أطفال مرضى السكر.