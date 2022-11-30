انت الان تتابع خبر سياسي مستقل: مكافحة الفساد أصبحت واقعاً.. عهد السوداني يختلف عن الكاظمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عبد الرزاق، في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، إن "السوداني جاء مستنداً على قاعدة عريضة وهي الكتلة الأكبر، والدعم من القوى المتألفة في تحالف إدارة الدولة من الإطار التنسيقي والقوى السنية والكردية يعطي رئيس الوزراء مساحة كبيرة للعمل"، مشيراً إلى أن "السوداني لا يعتمد الشعارات بل يستند في عمله على إحصاءات وأرقام".وأضاف، أن "الكثير من الرؤساء السابقين حاولوا الخوض في ملف مكافحة الفساد الا أنهم ضاعوا"، معتبراً خطوات السوداني في هذا المجال "جيدة ومحسوبة؛ كونه أدرك أهمية استرداد الأموال المنهوبة".

وأوضح، أن "الهيئة العليا لمكافحة الفساد التي أسسها السوداني دستورية وتختلف عن تلك التي أسسها الكاظمي؛ كون الأخيرة هي من كانت تختار الشخصيات مما يؤدي إلى حدوث بعض الاستهدافات الشخصية، بينما تستند لجنة السوداني على وقائع واوامر من القضاء".



وأشاد عبد الرزاق، بـ"دور مجلس القضاء الأعلى في ملف مكافحة الفساد".