انت الان تتابع خبر بعد مقطع فيديو.. توقيف ضباط ومنتسبين في المرور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، الأربعاء، عن توقيف ضباط ومنتسبين في المرور بعد مقطع فيديو يخص حادث سير.

وقالت المرور في بيان إنها تود أن "توضح للرأي العام بخصوص الفيديو الذي تم تداوله بوجود حادث سير وقطع الطريق ووجود مواطنين مصابين وعدم اسعافهم بحجة مرور موكب وزير الداخلية برفقة وفد امني".

وأضاف البيان أنه "على الفور تدخل مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي ووجه بمعاقبة المنتسبين الظاهرين في الفيديو لمخالفتهم تعليمات وتوجيهات وزير الداخلية وهي عدم قطع الطريق او فتح الاشارة اثناء مرور موكب الوزير".

وومدير المرور العام بحسب البيان بـ"تشكيل مجلس تحقيقي وايداع الضباط والمنتسبين التوقيف وسحب اسلحتهم على ذمة المجلس التحقيقي لتأخرهم في اسعاف المصابين".