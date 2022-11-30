انت الان تتابع خبر السوداني يعود إلى بغداد بعد ختام زيارة إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني، وصل بغداد، مختتماً زيارته الرسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي استمرّت يومين، وشهدت إجراء عدد من اللقاءات والمباحثات".

وكان السيد السوداني قد وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران صباح أمس الثلاثاء، وجرت مراسم استقبال رسمي، من قبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.



وأوضح البيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، والوفد الرسمي المرافق له، عقد جلسة مباحثات موسّعة مع الجانب الإيراني، حيث ترأس الجانب الإيراني في المباحثات الرئيس الإيراني، وجرت خلالها مناقشة عدد من الملفات، في مقدمتها ملفّ التنسيق الأمني، والتبادل التجاري، والتعاون في مجال الطاقة والاستثمار وتنظيم السياحة والزيارات الدينية المتبادلة، ومواجهة تحديات التغيّر المناخي".

كما عقد السوداني، ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لقاءً ثنائياً، تم فيه بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مختلف الميادين والمجالات، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفّات ذات الاهتمام المشترك.



والتقى السوداني، وفق البيان، في أول أيام الزيارة الرسمية الى إيران، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي، وعبّر له عن شكره للجمهورية الإسلامية لدعمها العراق ومساندته في الحرب على الإرهاب، مؤكداً ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب والتطرّف والمخدرات.

كما التقى، النائب الأوّل للرئيس الإيراني محمد مخبر، ولقاؤه رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف.

وشهد اللقاءان "البحث في سبل تطوير التعاون الثنائي، والتأكيد على دور العراق المحوري في المنطقة لتقريب وجهات النظر، والإشارة إلى أهمية العلاقة بين السلطتين التشريعيتين في العراق وإيران، وتوطيد أواصر التعاون بصورة شاملة".

وفي اليوم الثاني للزيارة الرسمية إلى إيران، التقى السوداني وزير الخارجيّة الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وجرى خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، في إطار التعاون والشراكة البنّاءة بين البلدين الجارين.

وختم السوداني زيارته الرسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بزيارة مدينة مشهد المقدّسة، وأداء مراسم الزيارة لمرقد الإمام عليّ بن موسى الرضا عليهما السلام.

