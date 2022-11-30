انت الان تتابع خبر باحتجاج شديد اللهجة.. إيران تستدعي السفير الفرنسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأنه "عقب التصريحات غير المقبولة لوزير الخارجية الفرنسي في المجلس الوطني لهذا البلد، وتمرير قرار تدخلي في البرلمان الفرنسي حول التطورات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم استدعاء نيكولا ريش، السفير الفرنسي لدى طهران، إلى وزارة الخارجية ظهر اليوم الأربعاء".واضافت أنه "في هذا الاجتماع، تم ابلاغ السفير باحتجاج شديد اللهجة ردا على الاتهامات الباطلة للسلطات الفرنسية ضد إيران"، كما دانت الخارجية واستنكرت هذه "التدخلات غير المقبولة".