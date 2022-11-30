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انت الان تتابع خبر استراليا ترافق فرنسا الى الدور القادم من المونديال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439783-638054241125943845.jpg
كأس العالم فيفا 2022
2022-11-30 | 17:55
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تمكن المنتخب الأسترالي من التأهل الى الدور القادم من المونديال، بعد هزيمة الدنمارك بهدف دون رد ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2022 قطر.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد