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استراليا ترافق فرنسا الى الدور القادم من المونديال

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كأس العالم فيفا 2022

2022-11-30 | 17:55

استراليا ترافق فرنسا الى الدور القادم من المونديال

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تمكن المنتخب الأسترالي من التأهل الى الدور القادم من المونديال، بعد هزيمة الدنمارك بهدف دون رد ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2022 قطر.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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