الحوثي يجهز لاعتداءات على الموانئ اليمنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، عن تحضيرات تقوم بها جماعة الحوثي، لشن هجمات جديدة على الموانئ اليمنية.

وقال في تسجيل مرئي أمس «إن الجماعة الحوثية الإرهابية، وبدعم من الحرس الثوري الإيراني تحضر لشن هجمات جديدة على الموانئ والمنشآت النفطية».

وكان رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، قال «إن هجمات الحوثيين على موانئ ومنشآت النفط تمثل إعلان حرب مفتوحة من الجماعة المسلحة»، وأشار خلال اجتماع مع محافظتي المحافظات اليمنية إن آثار هذه الحرب «لن تتوقف على المؤسسات الاقتصادية الوطنية وحياة المواطنين، بل تطال جهود السلام وأمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية الملاحة والتجارة العالمية»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

وشدد على أنه جرى خلال الاجتماع التأكيد على «رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية» للتعامل مع هجمات جماعة الحوثي في البلاد.

من جهة أخرى، قتل وأصيب 9 مدنيين بينهم أطفال منذ مطلع الأسبوع الماضي، بانفجار ألغام حوثية بعدد من المحافظات، وقال المرصد اليمني للألغام في بيان له على تويتر «إن طفلين شقيقين قتلا، وأصيبت طفلة ثالثة بجروح خطيرة، نتيجة انفجار لغم حوثي في منطقة رحوم بمديرية رحبة جنوب محافظة مأرب، وبحسب المرصد، فإن الطفلين القتيلين هما: عباد وسالم عبدالله أحمد المرادي.

وأوضح المرصد أن الأسبوع الماضي شهد مقتل وإصابة ستة أشخاص بمحافظات الحديدة وصعدة والبيضاء، وأشار إلى أن مدنيين اثنين قتلا بالإضافة إلى إصابة طفلين جراء انفجار ألغام حوثية بمحافظة الحديدة غرب، وإصابة مدني بانفجار ذخيرة من مخلفات الحرب بمحافظة صعدة شمال وإصابة طفلة بانفجار لغم حوثي بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وفي السياق لقي ثلاثة من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية أمس، مصرعهم بانفجار عبوة ناسفة كان الحوثيين زرعوها في وقت سابق بمحافظة تعز، وأعلن المركز الإعلامي لمحور تعز، في بيان مقتضب على فيس بوك، «إن ثلاثة من عناصر الميليشيات الإرهابية، لقوا مصرعهم بانفجار عبوة ناسفة كانوا قد زرعوها في وقت سابق بمنطقة الجبيرية بالعنين في عزلة بلاد الوافي بجبل حبشي غرب المدينة.

وتزرع ميليشيات الحوثي الإرهابية الألغام بشكل كثيف في أماكن متفرقة من تعز بهدف إعاقة عملية تقدم الجيش الوطني، وإلحاق أكبر خسائر بالمدنيين الرافضين لها.

مشاهدات يمنية:

