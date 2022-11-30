شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات إحاطة حول تطوير مكاتب البريد أمام "اتصالات النواب" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، يوم الأحد القادم لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس بشأن تطوير مكاتب البريد.

ومن المتوقع أن تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن ضرورة التوسع في إنشاء مكاتب بريد متطورة بنطاق حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وطلب النائب محمد عبد الرحمن راضي بشأن عدم قيام الهيئة القومية للبريد بإنهاء إجراءات تشغيل مكتب بريد طوسون بحي روض الفرج بمحافظة القاهرة.

وفى الاجتماع الثانى تنظر موضوعى طلبى الإحاطة المقدمين من النائب أحمد خليل، بشأن عدم البدء فى أعمال الإحلال والتجديد بمكتب بريد فلسطين بمحافظة الإسكندرية، والنائبة سهام بشاى بشأن إنشاء مكتب بريد نموذجي بمدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف

ويُشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أقرت عدد من الاختصاصات الهامة للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وفي مقدمتها الاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتى، التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.