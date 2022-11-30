تنظيم داعش يعلن مقتل ثالث زعيم للتنظيم الإرهابي وتعيين خليفة له

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، الأربعاء، مقتل زعيمه أبو الحسن الهاشمي القرشي، من دون أن يحدد مكان أو تاريخ مقتله، وذلك في تسجيل صوتي نسبه إلى المتحدث باسمه.



وقال المتحدث باسم التنظيم، المسمى أبو عمر المهاجر، في التسجيل الذي نشرته حسابات تابعة أو مقربة من التنظيم، إن القرشي "قتل (...) وهو يراغم أعداء الله ويجالدهم، فقتل منهم ما شاء الله أن يقتل، ثم قتل كما يقتل الرجال في سوح الوغى والنزال"، بحسب تعبيره، معلناً تعيين أبي الحسين الحسيني القرشي خليفة له.



ويقود أبو الحسن القرشي التنظيم الإرهابي منذ مقتل سلفه أبو إبراهيم القرشي، بعد أن فجّر نفسه خلال عملية نفّذتها القوات الأميركية الخاصة في بلدة أطمة شمالي سورية.



والمدعو أبو الحسين القرشي، الذي أعلن عن توليته اليوم بعد مقتل أبو الحسن القرشي، هو رابع زعيم لـ"داعش" منذ تأسيسه على يد أبو بكر البغدادي، الذي قتلته القوات الأميركية في عملية خاصة شمالي سورية أيضًا.



المصدر: العربي الجديد