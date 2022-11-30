سادس شهيد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال 24 ساعة بالضفة الغربية



استشهد فلسطيني، اليوم الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية، ليرتفع إلى 6 عدد الشهداء الفلسطينيين خلال 24 ساعة وسط عمليات اقتحامات متكررة للأراضي الفلسطينية المحتلة.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهيد محمد توفيق بدارنه أصيب بالرصاص الحي بالصدر في بلدة يعبد بجنين، وتوفي متأثرا بجراحه.



ومن ناحية أخرى، قال الصحفي رائد أبو بكر، وهو من بلدة يعبد -في اتصال هاتفي بالجزيرة نت- إن قوات خاصة إسرائيلية حاصرت منزل الأسير المحرر عبد الغني حرز الله (البالغ عمره 22 عاما) في المنطقة الشمالية للبلدة بهدف اعتقاله، ومن ثم اقتحمت قوات كبيرة البلدة ووقعت مواجهات واشتباكات مسلحة بين حرز الله وقوات الاحتلال.



وأضاف أبو بكر أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار بشكل كثيف ومباشر تجاه حرز الله والشبان الذين تصدوا لقوات الاحتلال، وهددوا بنسف المنزل إن استمر حرز الله بالمواجهة ولم يقم بتسليم نفسه.



وتابع الصحفي الفلسطيني أن شابا أصيب -خلال هذه المواجهات- بجراح خطيرة في صدره ونقل لمشفى ابن سينا التخصصي بمدينة جنين، وجرت محاولات لإنعاش قلبه إلا أنه فارق الحياة، كما أن والده الأسير المعتقل أصيب بالاختناق الشديد بالغاز المدمع.



وذكر أيضا أن جيش الاحتلال انسحب بعد اعتقاله الشاب المطلوب، ولما يمض على الإفراج عنه من سجون الاحتلال إلا وقت قصير.



من جانبه، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن إصابات وقعت بين الفلسطينيين خلال اقتحامه بلدة يعبد لاعتقال "مطلوب من حركة حماس".



وكان 5 فلسطينيين -بينهم منفذ عملية دهس أسفرت عن إصابة مجندة إسرائيلية- قد استشهدوا أمس خلال عمليات اقتحام إسرائيلية بالضفة الغربية.



وبين الشهداء الخمسة الشقيقان ظاهر وجواد ريماوي اللذان قتلا بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر عين شمال رام الله، وشيع آلاف الفلسطينيين هؤلاء الشهداء في رام الله والخليل.



وردا على التصعيد الإسرائيلي، دعت فصائل المقاومة الفلسطينية للمواجهة، وقالت حركة حماس إن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، وستكون وقودا لانتفاضة في وجه الاحتلال.



بدورها، نددت السلطة الفلسطينية بالتصعيد الإسرائيلي واعتبرته إعلان حرب على الشعب الفلسطيني.



(الجزيرة نت)