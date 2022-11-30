انت الان تتابع خبر لافروف: من الضروري تجنب المواجهة العسكرية بين القوى النووية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن وزير الخارجية الروسي قال، إن من الضروري تجنب أي نوع من المواجهة العسكرية بين القوى النووية، حتى لو كانت تتعلق بالأسلحة التقليدية فقط".

واضاف، ان "الغرب يضغط على أوكرانيا لتواصل القتال في مواجهة روسيا".



وأطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلسلة من التهديدات النووية المستترة خلال الحرب في أوكرانيا، لكن العديد من كبار المسؤولين نفوا مرارا أن موسكو تخطط لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا، واتهموا الغرب بتصعيد الرهان النووي.