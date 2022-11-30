انت الان تتابع خبر في العراق.. مقتل جندي تركي خلال اشتباك مسلح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكدت الوزارة في بيان، "مقتل جندي تركي خلال اشتباك مسلح مع عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، في منطقة عملية "المخلب-القفل".