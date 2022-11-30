انت الان تتابع خبر في الهند.. قطارات دون سائق بنظام تحكم جديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت الهند، عن قرب انتقال هائل في نظام إشارات السكك الحديدية التقليدية، مؤكدة توقيع اتفاقية لتطوير مشترك نظام التحكم في القطارات.



وبحسب الحكومة الهندية، فإنه "سيتم تطوير i-CBTC محليا لأول مرة في الهند، مما سيتيح العمليات غير المأهولة للمترو والقطارات"، معتبرة إياها "قفزة كبيرة إلى الأمام في مجال أتمتة المترو والسكك الحديدية".

وتدير الهند رابع أكبر نظام سكك حديدية وطني في العالم من حيث الحجم، ويبلغ طول المسار الإجمالي 68103 كم (42317 ميل) اعتبارا من 31 مارس 2022 والسكك الحديدية الهندية، منظمة النقل الأولى في البلاد هي أكبر شبكة سكك حديدية في آسيا وثاني أكبر شركة في العالم تحت إدارة واحدة.

وi-CBTC هو نظام حديث قائم على الاتصالات يستخدم الاتصالات الراديوية لنقل معلومات التحكم في القطار في الوقت المناسب وبدقة، ومن خلال تحقيق قفزة كبيرة إلى الأمام في مجال الأتمتة، سيمكن النظام العمليات غير المأهولة للمترو والقطارات.

ووفقاً لـ News on Air، أن هذا الامر "خطوة رئيسية نحو تطوير نظام إشارات مبني محليا في الهند وخطوة كبيرة نحو تحقيق الاعتماد على الذات في أنظمة التحكم في إشارات المترو والتحكم في القطارات، وهذا سيسهل ويعزز الابتكار، ويعزز المهارات المحلية، ويقلل من تكلفة نشر المترو".

ويستخدم النظام الحديث القائم على الاتصالات الاتصالات بين معدات القطار والمسار لإدارة حركة المرور والتحكم في البنية التحتية ويساعد على تتبع الموقع الدقيق للقطار، وهو أفضل من أنظمة الإشارات التقليدية، ينتج عنه طريقة أكثر كفاءة وأمانا لإدارة حركة السكك الحديدية.