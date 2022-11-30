شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينتشر بفعاليات مكثفة فى 18 محافظة.. دعم مستشفى بأجهزة طبية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.





في محافظة القاهرةنظمت أمانة المرأة بقسم قصر النيل، إحتفالية كبري، بمناسبة يوم الطفل العالمي، وبدأ الحفل بتلاوة جزء من أيات القرآن الكريم وإلقاء القصائد والأشعار الوطنية وبعض الأغاني والأناشيد بمجموعة من الأطفال، وفي ختام الحفل، تم توزيع الهدايا التذكارية على الأطفال.

كما بدأت أمانة تنمية الموارد والشؤون الإجتماعية بقسم الزاوية الحمراء، في تنفيذ مبادرة "شتاء دافىء"، لتوزيع عدد من البطاطين على الأسر الأكثر احتياجا، لمواجهة برد الشتاء القارس.





وفي محافظة الجيزةواصلت أمانة مركز العياط، إقامة سلسلة معارضها التي تقام تحت شعار "شتاء دافىء"، بإقامة معرض جديد بقرية البرغوتي لبيع الملابس الشتوية بأسعار مخفضة.

كما نظمت أمانة مركز كرداسة، ندوة تثقيفية تعريفية بأهمية الصناعات الحرفية واليدوية ودورها في دعم الإقتصاد القومي وآليات تطويرها وكذلك تم التباحث في كيفية إعادة كرداسة لخريطة السياحة المصرية.







وفي محافظة السويس وفي محافظة السويس نظمت أمانة المرأة بالمحافظة، إحتفالية كبري، بمناسبة عيد الطفولة في قاعة ساهو بحديقة الشهداء، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبدأ الحفل بالسلام الوطني، وتضمن الحفل عدد من الفقرات فنية لفريق جمعية الصفاء لذوى الهمم، وأعقبها فقرة الترانيم للاطفال "الأقباط"، وفقرة شعرية للطفل آدم، وفقرة فكر وإكسب، وفي ختام الحفل، تم توزيع هدايا على الأطفال المشاركين.

وفي محافظة جنوب سيناءوزعت أمانة العمل الجماهيري بالمحافظة، ضمن مبادرة "شتاء دافىء"، عددا من البطاطين على الأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرين والأولي بالرعاية، لمواجهة برد الشتاء القارس، حيث تم توزيع البطاطين، على منطقة الرويسات كما تم تسليم جزء أخر من البطاطين للجمعيات الأهلية بمدينة شرم الشيخ، للبدأ في توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا طبقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر.

كما ينظم أمانة الحزب بالمحافظة، معرض للشتاء، لبيع الملابس الشتوية الجاهزة بأسعار مخفضة، غدا الخميس، وبخصم يصل 40% علي كل مستلزمات الأسر، لخدمة أهالى السويس وذلك بأرض المعارض لإستيعاب أكبر قدر من المعروضات.





وفي محافظة سوهاجتكفلت أمانة الحزب بالمحافظة، بدفع وسداد المصروفات الدراسية لعدد ألف طالب من غير القادرين بمختلف مدارس المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بعد عمل حصر بأعداد الطلاب الغير القادرين على دفع المصروفات الدراسية ويستحقون الدعم طبقاً لظروفهم الأسرية، وجرى سداد المصروفات الدراسية لهم، فى مدارس المراحل التعليمية الثلاث "الإبتدائى، والإعدادى، والثانوى العام"، وذلك على مستوى 11 إدارة تعليمية بالمحافظة.







وفي محافظة القليوبية وفي محافظة القليوبية نظمت أمانة مركز شبين القناطر، قافلة العيادة الطبية المتنقلة، للكشف والعلاج المجاني لجميع التخصصات الطبية، في قرية الزهويين، بمشاركة نخبة متميزة من أطباء متخصصين واستشاريين، تحت شعار "صحتك تهمنا"، وذلك في قرية شبلنجة، وشملت مجمع عيادات الحزب المتنقل تخصصات "رمد- باطنة- أطفال- عظام- أسنان-تحاليل طبية- نساء"، وشهدت عيادات المتنقلة إقبال كبير من مواطنين.

وفي محافظة قناأطلقت أمانة مركز دشنا، البرنامج التدريبي والتثقيفي لهيئات مكاتب الحزب والهيئات المعاونة والقواعد الحزبية، والذي يستمر لمدة 4 أيام، ويضم البرنامج دورات تدريبية وندوات تثقيفية حول موضوعات هامة منها "السلوك والإلتزام الحزبي والذي يضم مفاهيم السلوك الحزبي ومبادئ السلوك الحزبي ومظاهر السلوك الحزبي والميثاق الأخلاقي، والولاء والإنتماء ومهارات التواصل والعرض.

كما أقامت أمانة المرأة بمدينة الخصوص، معرضا لبيع مستلزمات الأسرة المصرية، بأسعار مخفضة، ضمن سلسلة المعارض لحملة "إحنا معاكى"، والتى أطلقتها أمانة المرأة بالمحافظة، لتوفير كل احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة.

كما نظمت أمانة مركز ومدينة كفر شكر، إحتفالية بمناسبة يوم الطفل العالمي، وتضمن الحفل عدد من الفقرات الفنية، وتوزيع الهدايا العينية على الأطفال والحلوى، وعمل فقرات ترفيهية لهم.

كما نظمت أمانة المرأة بمركز القناطر الخيرية، ندوة تثقيفية، عن الزيادة السكانية وأضرار التدخين على صحة الفرد والمجتمع وخطر الأمية على المجتمع وتم التنويه عن حملة شلل الأطفال فى التانى من شهر ديسمبر 2022، في قرية شلقان إحدى قرى المركز.





وفي محافظة شمال سيناءاختتمت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، برنامجه التدريبي لكوادر الحزب، خلال المرحلة الرابعة، من الدورة التدريبية المتخصصة لإعداد الكوادر الحزبية لأعضاء هيئات مكاتب أقسام الحسنة ونخل، وذلك بقاعة رعاية الطلبة بمدينة العريش.





وفي محافظة الوادي الجديدنظمت أمانة الصحة والسكان بمركز بلاط، ندوة تثقيفية صحية، تحت عنوان "ختان الإناث"، بالتعاون مع مديرية الصحة بالمركز، وذلك في مدرسة البشندي الإعدادية.

كما عقدت أمانة مركز الخارجة، دورة تدريبية لكوادر الحزب، وتضمنت الدورة التدريب على مهارات التفاوض والإقناع وذلك بمقر مكتبة مصر العامة.





وفي محافظة الأقصرواصلت أمانة المرأة بمدينة طيبة، تنفيذ فاعليات مبادرة "الفن والتغيرات المناخية"، بهدف التعريف بملف التغيرات المناخية، وأقيمت الفعالية في مدرسة النيل الدولية، بالتعاون مع جامعة الأقصر ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، واستهدفت الفعالية تعريف طلاب وطالبات المدرسة بالتغيرات المناخية عن طريق الرسوم الكاريكتر المعبرة.





وفي محافظة كفر الشيختكفلت أمانة شؤون الصحة بمركز الحامول، بدعم مستشفي الحامول العام، بعدد من الأجهزة الطبية، التي تمثلت في مجموعة من أجهزة الضغط وأجهزة السكر، وأجهزة قياس حرارة ديجتال، وسماعات طبية، وبعض المستلزمات الطبية، وذلك خلال زيارة لوفد من أمانة المركز، لمستشفي الحامول وتقديم الدعم لها، وكذلك تم مناقشة الوضع الإنشائي لمبني مستشفي الحامول الجديد.





وفي محافظة الغربيةكرمت أمانة مدينه زفتي، عدد من المتميزين في المدينة، لمجهودها خلال الفترة الأخيرة، وأيضا تم تكريم أعضاء الوحدة الحزبيه للحي البحري، وذلك لدورهم الإيجابي في مبادره طرح سلعة الأرز بأسعار مخفضة.





وفي محافظة الفيومنظمت أمانة بندر ثاني، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "المرأة المصرية والجمهورية الجديدة"، حيث تم خلال الندوة التأكيد أن المرأة المصرية، قد حظيت بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة، كما حرصت الدولة على إطلاق الإستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، مما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.





وفي محافظة دمياطأطلقت أمانة الشباب بالمحافظة، محاضرة تعليمية مجانية، في أحدي المواد الدراسية، للطلاب والطالبات، وذلك من خلال نشر العديد من التدريبات والكورسات التى تؤهل الشباب لسوق العمل ومساعداتهم قدر المستطاع من أجل التأهيل وإعداد كوادر شبابية ناجحة.





وفي محافظة البحيرةعقدت أمانة مركز أبو المطامير، أولى الدورات التدريبية والتثقيفية بمقر الحزب بأبو المطامير، وبدأت الدورة التدريبية بمناقشة التعريف بكيان مستقبل وطن، ومن نحن وعرض الرؤية، والرسالة والأهداف والقيم، ودور الحزب في الحياة السياسية والإجتماعية.





وفي محافظة بني سويفنظمت أمانة مركز الواسطى، ندوة توعوية، تحت عنوان "طرق الري الحديثة وترشيد استهلاك المياه"، وذلك بمقر الوحدة الحزبية ببني حدير بمشاركة عدد كبير من العمال والفلاحين، وأكد المشاركون في الندوة، على أهمية الترشيد في إستخدام المياه سواء فيما يتعلق بالاستخدام المنزلى أو فى عمليات الزراعة المختلفة.







وفي محافظة الإسكندرية وفي محافظة الإسكندرية نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، إحتفالية لتكريم أوائل المتفوقين من الشهادات العامة في المراحل التعليمية، تحت شعار "يوم التفوق والتميز" وذلك بمدارس بدر، بدأ الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، واستعراض فقرات فنية وترفيهية للأطفال، وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب المتفوقين.

وفي محافظة أسيوطنظمت أمانة مركز منفلوط، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين والإستشارين، للكشف وصرف العلاج بالمجان، إضافة إلي قياس ضغط الدم والسكر، حيث تم توقيع الكشف الطبى على أكثر من 850 مواطن خلال أعمال القافلة، وعلي هامش القافلة الطبية، أقيم معرضا لبيع الملابس الجاهزة بأسعار رمزية.

كما نظمت أمانة قسم ثالث المنتزة، قافلة طبية، لتقديم الدعم الطبي، والرعاية الصحية للأهالي، تخصص باطنه وعمل تحاليل الاعتلال الكلوي ووظائف الكلي، وتم تقديم مجموعة من النصائح والارشادات الطبية للأهالي.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.