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"الناتو": لا نعتبر الصين عدوا ونعتزم مواصلة التعاون معها

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بغداد - ياسين صفوان - وقال ستولتنبرغ بعد اجتماع عقده وزراء خارجية الحلف في رومانيا وامتد ليومين إن "الناتو هو تحالف أوروبا مع أمريكا الشمالية، ولكن التحديات التي نواجهها ذات بعد عالمي، ويتوجب علينا حلها معا في إطار الناتو. نحن لا نعتبر الصين عدوا ونعتزم مواصلة التعاون معها إذا كان ذلك يلبي مصالحنا".

وأشار إلى أن "الوزراء ناقشوا التطور العسكري الطموح للصين، وإنجازاتها التكنولوجية، ونشاطها المتزايد في الفضاء الإلكتروني".

وشدد الأمين العام لحلف الناتو على أن "الدول الغربية مطالبة بمراجعة اعتمادها على الصين في مسائل مثل سلاسل التوريد والتكنولوجيا والبنية التحتية، وذلك بالنظر لتجربة التعاون مع روسيا".

وقال ستولتنبرغ": سنواصل التجارة والتفاعل اقتصاديا مع الصين، لكن يجب أن نفهم في أي مجالات نحن نعتمد على الصين، ومن ثم الحد من مواطن الضعف لدينا، والحد من المخاطر".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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