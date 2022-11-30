انت الان تتابع خبر المالية تدعو مجلس الخدمة إلى اتباع السياقات القانونية وإطلاق استمارة التعيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "مستمرة وبجهود استثنائية لإنجاز اجراءات تعيين الاوائل وحملة الشهادات العليا ، إذ وجهت وزير المالية طيف سامي في وقتٍ سابق استئناف الدوام ليومي الجمعة والسبت الماضيين ، لغرض اكمال كافة متطلبات استحداث الدرجات الوظيفية لشريحة حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل بحسب السياقات المعمول بها لدى دائرة الموازنة وتم تسليم الكتب المنجزة للوجبات الثلاث الى مخول مجلس الخدمة الاتحادي".وأشارت إلى انها "انجزت خلال الايام السابقة ، اجراءات إستحداث الدرجات الوظيفية والتوزيع للفئات المشمولة بعدد ٣٩٤٣٤ وبواقع ١٩٠٩٤ البكالوريوس و ١٧٣٠٩ للماجستير و ٣٠٣١ للدكتوراه".

ودعت الوزارة، مجلس الخدمة إلى "إتباع السياقات القانونية المتعارف عليها والاسراع بإطلاق استمارة التعيين لهذه الشريحة وبشكل تدريجي، ريثما يتم الانتهاء من اكمال كافة اعداد المشمولين باستحداث الدرجات تجنبا لحالات التأخير غير المبررة".

